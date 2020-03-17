الكويت تسجل 7 إصابات جديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة

أعلنت الكويت تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن الحالات مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة.

وقال متحدث الوزارة، عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، إنه "تأكدت 7 إصابات جديدة في خلال 24، جميعها مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وجميعهم مواطنون كويتيون".

كما ذكر السند أن "إجمالي الإصابات أصبح 130"، بحسب وكالة "كونا".

وكانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية قد أعلنت، أول من أمس الأحد، تطبيق الحجر الصحي المؤسسي لمدة 14 يوما على القادمين من مصر والصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وإيطاليا وتايوان والعراق.

وأضافت أنه سيتم تطبيق الحجر الصحي المنزلي (الإلزامي) لمدة 14 يوما للقادمين إلى مطار الكويت الدولي من باقي دول العالم، مشيرة إلى أن التعميمين سيطبقان من تاريخ صدورهما حتى إشعار آخر.

يذكر أن مجلس الوزراء الكويتي قرر، يوم السبت الماضي، إغلاق المجمعات التجارية ومراكز الترفيه والتسلية والتسوق باستثناء تلك الخاصة بالمواد التموينية، لمواجهة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقررت الكويت تعليق رحلات الطيران التجاري، وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

ومنحت الكويت القطاعين العام والخاص إجازة رسمية حتى 26 من الشهر، وقررت منع التواجد داخل جميع صالات المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق على خلفية تفشي عدوى كورونا.