قطر تقرر إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة للحد من انتشار "كورونا"

أعلنت وزارة الأوقف والشؤون الإسلامية القطرية إغلاق المساجد وإيقاف صلوات الجماعة بفروضها الخمسة وصلاة الجمعة، اعتبارا من اليوم الثلاثاء، كإجراء احترازي ضد كورونا.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "هذا القرار سيستمر إلى حين توفر شرط الأمان والطمأنينة للمصلين، وذلك في إطار تعزيز الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا"، وذلك حسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 16, 2020

وأضافت أن "ذلك يأتي عملا بمقاصد الشريعة العليا وعلى رأسها حفظ النفس، وحماية للمصلين والمجتمع من أذى الوباء ومساهمة في تمكين وزارة الصحة العامة وهي الجهة المختصة بمحاربة انتشار الفيروس ميدانيا".

وأضاف البيان، أنه "سيتم استمرار رفع الآذان للصلاة في جميع مساجد الدولة، فيما ستبقى الوزارة على تواصل مع الجهات المختصة لإعادة فتح المساجد فور انتفاء خطر انتشار الوباء".

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 16, 2020

​وأعلنت وزارة الصحة القطرية، أمس الاثنين، عن تسجيل 38 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، موضحة أن معظم الحالات الجديدة المسجلة ترتبط بالعمالة الوافدة التي كانت تحت الحجر الصحي.

وبحسب الوزارة، بلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 401 إصابة، وتم وضع المصابين في العزل الصحي وتقديم الرعاية الصحية لهم.