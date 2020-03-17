العراق يعلن وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 حالة

أعلن العراق عن وصول عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 11 حالة وذلك بعد وفاة مصاب جديد.

وتوقفت الدراسة بشكل عام في جميع محافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شامل للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد، على رأس قرارات عدة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، الأحد الماضي، 15 مارس، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 124 إصابة.

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هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة.