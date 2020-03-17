إقامة جسر جوي لعودة الليبيين العالقين في مطارات العالم

وأوضح مدير فرع المنطقة الشرقية للشركة سراج الفيتوري، أن هذا الجسر يعد خدمة للمواطنين العالقين في مطارات العالم والراغبين بالعودة سريعا لليبيا تحسبا لانتشار فيروس كورونا ونظرا لانتشاره في الدول العالقين فيها كزوار ومقيمين.

وتسهيلا لإجراءات إجلائهم من هناك قررت الشركة إنشاء جسر جوي مستعجل دون توقف ليتسنى لكل العالقين العودة مجانا بكافة التسهيلات المتاحة.

وأضاف الفيتوري "من غير المعقول أبدا أن تسخر طائرات الشركة بالعاصمة هناك لجلب المقاتلين والمرتزقة وأهلنا في مطارات دول الجوار وغيرها مكدسين بالغربة" مشيرا إلى أن الطائرات لن تتوقف حتى إعادة المسافرين العالقين.

ودعا الفيتوري المدير التجاري ومدير العمليات الجوية إلى الإسراع في وضع الترتيبات المهمة ولبدء الفوري في تيسير الرحلات.

واقتربت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، من 190 ألف إصابة، وتخطت الوفيات 7 آلاف حالة وفاة، فيما وصل عدد المتعافين 80 ألفا.