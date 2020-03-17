واشنطن تدعم رئيس الوزراء العراقي المكلف إذا التزم بمبادئ رئيسية

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي سيحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي، في حال سيدعم سيادة العراق وينأى بنفسه عن الفساد ويحمي حقوق الإنسان ضمن أمور أخرى.