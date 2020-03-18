"العودة عن هذا القرار"... 13 مسؤولا أمريكيا يوجهون رسالة إلى محمد بن سلمان

وجه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس الثلاثاء، رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وطالب 13 سيناتورا جمهوريا، في الرسالة بأن "تعود الرياض عن قرارها زيادة إنتاج النفط وإغراق السوق العالمية"، قائلين: "بما أن الولايات المتحدة وبقية العالم بما فيها السعودية، تواجه وباء فيروس كورونا المستجد، فإن التأثير الإضافي في أسواق الطاقة العالمية غير المستقرة، تطور غير مرحب به".

وأضافوا: "من دواعي القلق الشديد، رؤية توجيهات وزارة الطاقة في المملكة بخفض أسعار النفط الخام وزيادة الطاقة الإنتاجية. لقد ساهم ذلك في اضطراب أسعار النفط العالمية على رأس الأسواق المالية المتضررة". وتابعوا: "نحث المملكة على دعم استقرار الاقتصاد العالمي من خلال تهدئة القلق في قطاع النفط والغاز، في وقت تتصدى فيه البلدان حول العالم لوباء كورونا".

— Anthony Adragna (@AnthonyAdragna) March 16, 2020

وتراجعت أسعار النفط بشكل حاد بعد الإعلان السعودي عن زيادة الإنتاج، حيث أعلنت الرياض عن تخفيض أسعار نفطها لشهر أبريل/ نيسان المقبل، كما تحدثت تقارير إعلامية عن عزم المملكة على زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى أكثر من 10 ملايين برميل يوميا.