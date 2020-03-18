البورصة المصرية تعاود خسائرها في ظل أزمة كورونا

عادت البورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إلى خسائرها في ظل مخاوف من تفشي وباء كورونا عالميا.

ونقل موقع "مصراوي"، أن مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 عاد للتراجع من جديد بعد ارتفاعه في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، ليهبط بنسبة 2.45% إلى مستوى 8976 نقطة.

وأشار الموقع إلى أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجع بنسبة 2.56%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.38%.

وجاء انخفاض البورصة لتواصل سلسلة الخسائر الفادحة بعد حالة من الإحباط لدى المتعاملين بسبب عدم إلغاء ضريبة الدمغة والأرباح الرأسمالية.

وقررت الحكومة أمس الثلاثاء خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا من 1.5 في الألف وعلى المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا من 1.5 في الألف لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.

وأقرت الحكومة أيضا خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50 بالمئة لتصبح خمسة بالمئة بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.

يشار إلى أن إجراءات الحكومة، ليلة الثلاثاء، جاءت لمساعدة سوق المال ومحاولة انتشالها من عثرتها وسط ذعر المتعاملين من تأثيرات فيروس كورونا وسعيهم للتخارج من السوق بأي أسعار.

في سياق متصل، قدمت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، اقتراحا لرئيس الحكومة بتخصيص يوم الجمعة للتطهير الأسبوعي لمكافحة انتشار الأمراض والأوبئة.

وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا مع وزيرة الصحة والسكان، لمتابعة سير الإجراءات الحكومية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وآليات الاستعداد والجاهزية في هذا الصدد.

وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة الصحة والسكان الموقف الراهن لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في مصر، والإجراءات الطبية المتبعة حيالهم، وتجاه المخالطين لهذه الحالات المكتشفة، كما عرضت الوزيرة الإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني لتقليل حدة انتشار الفيروس، والتي تضمنت وقف الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتعليق الأحداث الرياضية، والفعاليات وحركة الطيران.