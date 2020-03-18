علاوي: تجاوز المتظاهرين والاتحادات أثناء التشاور لتشكيل الحكومة العراقية "خطيئة كبرى"

اعتبر رئيس "ائتلاف الوطنية" إياد علاوي، اليوم الأربعاء، تجاوز المتظاهرين السلميين والاتحادات المهنية أثناء التشاور لتشكيل أي حكومة "خطيئة كبرى"، مشيرا إلى أن العملية السياسية أصيبت "بأمراض شديدة" ولم تعد ممثلة حقيقية للشعب.

وقال علاوي، في تغريدة له عبر "تويتر"، إن "تجاوز المتظاهرين السلميين والقوى العاملة الوطنية المعتدلة للاتحادات المهنية في التشاور وتشكيل أي حكومة خطيئة كبرى ستعمق أزمة العراق وربما تعصف به".

وأضاف أن "العملية السياسية أصيبت بأمراض شديدة ولم تعد ممثلة حقيقية لشعبنا"، مشددا على أنها "تحتاج علاجات جوهرية"، وقال إن العملية السياسية لن يكتب لها النجاح دون مشاركة قوى شعبنا كله".

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) March 18, 2020

​وكان الرئيس العراقي برهم صالح، قد كلف عدنان الزرفي، الذي يتزعم "ائتلاف النصر" في البرلمان، بتشكيل الحكومة العراقية المؤقتة.

واندلعت الاحتجاجات الشعبية الواسعة في العاصمة بغداد، ومحافظات الوسط، والجنوب، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لإقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، في أكبر ثورة شعبية يشهدها العراق منذ الاجتياح الأمريكي وإسقاط النظام السابق، الذي كان يترأسه صدام حسين، عام 2003.

وعلى الرغم من استطاعة المتظاهرين في العراق، إقالة رئيس الحكومة، عادل عبد المهدي، واعتذار محمد توفيق علاوي عن تشكيل الحكومة، إلا أنهم يصرون على حل البرلمان، وتعديل الدستور، بإلغاء المحاصصة الطائفية، وإقامة انتخابات مبكرة لاختيار مرشح يقدم من الشعب حصرا.