السلطات الكويتية تحذر من تشغيل عمالة منزلية بنظام الساعات بسبب كورونا

حذرت السلطات الكويتية مواطنيها والمقيمين في البلاد، من استخدام وتشغيل العمالة المنزلية بنظام الساعات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة في وزارة الداخلية، اللواء طلال معرفي، في تغريدة على موقع "تويتر": "إن مخالطة المواطنين والمقيمين لهذه العمالة، يعرضهم للمشاكل الصحية ونقل فيروس كورونا المستجد لهم ولأسرهم، لاحتمال اختلاط هذه العمالة بأشخاص مصابين بالفيروس".

وشدد اللواء معرفي على ضرورة الالتزام بالأوامر الرسمية، والإبلاغ عن هذه العمالة المخالفة التي تعمل لساعات محددة.

اكد الوكيل المساعد لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي على الأخوة المواطنين والمقيمين على ضرورة عدم تشغيل العمالة المنزلية التي تعمل بنظام الساعات وذلك لمخالفتها القوانين بالاضافه للمخاطر المحتملة من نقل فايروس الكرونا المستجد. pic.twitter.com/gQoWQBejOo — وزارة الداخلية (@Moi_kuw) March 18, 2020

وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا في الكويت 142 حالة، تشافى منها 15 إصابة، وذلك في ظل سلسلة إجراءات احترازية مشددة اتخذتها الكويت منذ بداية انتشار المرض في الدول المجاورة في محاولة لتطويق الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، الوباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات. وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حوالي 200 ألف شخصا، كما بلغ عدد الوفيات قرابة 8000، وتجاوز عدد المتعافين 82800 شخص.