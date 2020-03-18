قرار من وزارة الداخلية المصرية في إطار مكافحة فيروس كورونا

قررت وزارة الداخلية المصرية، تعليق استخراج وتجديد رخص قيادة المركبات في جميع وحدات المرور اعتبارا من غد الخميس الموافق 19 مارس/أذار وحتى الخميس 16 أبريل/نيسان 2020، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتقرر تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات حتى ذات التاريخ على أن يكتفى لمن انتهت صلاحية رخصته بسداد الضريبة في المواعيد المقررة قانونا من خلال منافذ الدفع الإلكتروني أو من خلال أحد مكاتب البريد، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وكانت وزارة الصحة المصرية ، أعلنت حتى أمس الثلاثاء تسجيل 30 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد المصابين إلى 196 حالة، بالإضافة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 6.

وأشارت الوزارة إلى أن حالتي الوفاة الجديدتين، واحدة لإيطالية الجنسية تبلغ من العمر 78 عاماً، وتوفيت بمستشفى العزل، والأخرى لمصري يبلغ من العمر 70 عاما من محافظة القاهرة، وتوفي بمستشفى العزل.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم 200 ألف شخص، حاصدا 8 آلاف حالة وفاة تقريبا، بينما أصاب فيروس سارس، سابقا، 8 آلاف شخص فقط وقتل 800 مريض.