عمان تكشف حقيقة إصابة 5000 شخصا بـ"كورونا "في السلطنة

ونفى ‏‏‏‏‏‏الحساب الرسمي لمتابعة مستجدات فيروس "‎‎كورونا" المستجد، ما يتم تداوله عن تسجيل أكثر من 5000 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في السلطنة، خلال 24 ساعة.

لا صحة لما يتم تداوله عن تسجيل أكثر من 5000 حالة مؤكدة مصابة بفيروس كورونا المستجد #كوفيد19 في السلطنة خلال 24 ساعة.

عدد الحالات المؤكدة حتى 18 مارس 2020 (33) إصابة. #عمان_تواجه_كورونا pic.twitter.com/Q5m9WQ9LEO — عُمان تواجه كورونا (@OmanVSCovid19) March 18, 2020

وأضاف الحساب الرسمي على صفحته الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أن عدد الحالات المؤكدة حتى اليوم، 18 مارس/آذار 2020، وصل إلى 33 إصابة.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة النقل في سلطنة عمان، اليوم الأربعاء، عن إيقاف جميع وسائل النقل العام، وسيارات الأجرة.

وقالت وزارة النقل، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، إنه "تقرر إيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها العبارات، مركبات الأجرة (ميكروباص)، وذلك حرصا منها على سلامة مستخدمي وسائل النقل العام والعاملين فيها من انتشار فيروس كورونا.

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قرار بإيقاف جميع وسائل النقل العام بالسلطنة بما فيها " الحافلات، العبّارات، مركبات الأجرة(مايكروباص) ويستثنى من ذلك الحافلات والعبّارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة اعتباراً من يوم غد الخميس 19 مارس 2020م وحتى إشعار آخر.#عمان_تواجه_كرونا pic.twitter.com/0kr0SCouge — وزارة النقل - سلطنة عمان (@Transportgovom) March 18, 2020

وأوضحت الوزارة بأنه "يستثنى من هذا القرار، الحافلات والعبارات المتجهة من وإلى محافظة مسندم وولاية مصيرة"، مؤكدة أن القرار "سوف يطبق اعتبارا من يوم غد الخميس، 19 مارس/ آذار 2020، وحتى إشعار آخر".

يواصل فيروس كورونا تمدده حول العالم حاصدا المزيد من الضحايا، في وقت يستمر انحساره في الصين حيث ظهر للمرة الأولى في ديسمبر/ كانون الأول، وسجلت الصين إصابات جديدة معظمها قادمة من الخارج، مقابل حالة واحدة في بؤرة الفيروس ووهان.