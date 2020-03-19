الحكومة المصرية: استئناف الدراسة في الموعد المقرر

أوضحت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، حقيقة ما يتم تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي من أنباء حول إلغاء الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.

وأصدر مجلس الوزراء المصري بيانا، عبر حسابه على فيسبوك، نفى فيه إلغاء الفصل الدراسي الثاني واختبارات نهاية العام سواء للمدارس أو الجامعات والمعاهد العليا.

وجاء في البيان: "تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباءً بشأن إلغاء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات، ورغم نفي المركز الإعلامي لمجلس الوزراء لتلك الشائعة في وقت سابق هذا الأسبوع، إلا أنه لوحظ إعادة تداولها مرة أخرى".

وأوضح البيان: "نعيد التأكيد أن قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات ساري لمدة أسبوعين اعتبارا من الأحد الموافق 15 مارس 2020 بناءً على توجيهات السيد رئيس الجمهورية، وسوف يتم استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وعقد الامتحانات في موعدها المقرر".

في السياق ذاته، قررت الحكومة المصرية، اليوم الخميس، غلق المقاهي والمطاعم والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا حتى 31 مارس/ آذار الجاري، وذلك بهدف مكافحة انتشار فيروس "كورونا".

وقال مجلس الوزراء المصري، في بيان له، إن "القرار لا يسري على المخابز ومحال البقالة والصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها".

كما أصدر رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قرارا بأن تحدد مواعيد إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب ابتداء من الساعة السابعة مساء، وحتى الساعة السادسة صباحاً بجميع أنحاء الجمهورية حتى 30 مارس/ آذار الجاري.