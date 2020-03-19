عون يجتمع بالحكومة اللبنانية واضعا القناع الطبي... صور

اجتمع مجلس الوزراء اللبناني في جلسته العادية في القصر الجمهوري في بعبدا، الساعة الحادية عشرة قبل ظهر اليوم الخميس، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس الحكومة حسان دياب والوزراء.

ووجهت الحكومة رسالة "صحية" عن طريق ارتداء الأقنعة الطبية، إلى اللبنانيين لتوخي الحذر والوقاية من التجمعات والاختلاط بلا ضرورة.

© Sputnik . . الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بالأقنعة الطبية الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة بالأقنعة الطبية

ويبحث مجلس الوزراء في جدول أعماله 11 بندا أبرزها، مشروع القانون الرامي إلى تنظيم ووضع ضوابط استثنائية موقتة على بعض العمليات والخدمات المصرفية، وموضوع الكهرباء، وتقدم سير الحفر في البئر الاستكشافية في الرقعة رقم (4)، واستكمال البحث في مستجدات الوضعين المالي والنقدي، بالإضافة الى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

وقدم وزير الصحة حمد حسن في مستهلّ الجلسة تقريراً عن وضع "كورونا"، وآخر التطورات حول الوباء.

وسبق الجلسة اجتماع بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للبحث في المستجدات والأوضاع العامة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 149 حالة، بعد تسجيل 16 حالة جديدة أمس.