"أقزام مصر" في كأس العالم لكرة القدم بالأرجنتين 2021... فيديو وصور

قال علي شعبان مؤسس منتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة لـ"سبوتنيك": "بعد تنظيمنا أول مهرجان عالمي للأقزام والذي أقيم بشرم الشيخ من أجل تنشيط السياحة عام 2018، و2019 برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء، قمنا بتأسيس أول فريق في العالم للغطس تحت الماء مكون من الأقزام السبعة.
وتابع شعبان: "بعد نجاح فريق الغوص وأثناء تواجد أكثر من 120 عضو من قصار القامة بشرم الشيخ لاحظنا أنهم يمارسون رياضة كرة القدم، واكتشفنا خلال متابعتنا لهم، أن هناك مواهب كبيرة، وبالتالي عقدنا العزم على تشكيل أول منتخب مصري للأقزام من 30 لاعبا".
وأضاف مؤسس المنتخب: "ترأست أول بعثة لمنتخب مصر لكرة القدم "قصار القامة" ببطولة المغرب الدولية تحت شعار "نبض واحد" استعدادا لبطولة كوبا
وأول مشاركة لمصر في النسخة الثانية من كأس العالم لقصار القامة بالأرجنتين 2021، وتم تكريمي والفريق من الجامعة الملكية ووزارة الشباب والرياضة المغربية، والعديد من المؤسسات المغربية، كرئيس لأول منتخب لكرة القدم قصار القامة".
وأشار شعبان إلى أن الجمعية كانت قد أعدت وجهزت لتنظيم أول بطولة كأس أمم أفريقيا "الكلاسيكو" العربي- الأفريقي بشرم الشيخ مارس/آذار الجاري 2020، وتم دعوة 8 منتخبات هي: مصر والمغرب والأردن والعراق وكينيا وغانا وسيراليون، لتكون أكبر بطولة دولية لقصار القامة.
وأوضح مؤسس المنتخب أن الفريق ما يزال بلا راع سوى نادي نجوم مصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وسافرنا لبطولة المغرب على نفقتنا الخاصة، ويضم المنتخب مجموعة من المواهب، منهم محمود شفيق "شيكا" أصغر لاعب العالم في منتخبات قصار القامة 14 سنة، وأكبر لاعب أحمد عبد الرازق37 سنة، وأعمار لاعبي الفريق تتراوح بين 14 و 40 سنة، كما أن المنتخب يضم لاعب أفضل لاعب مهاري "الساحر" أو ماجيكو والحاصل على أفضل لاعب وهداف البطولة الأخيرة في المغرب، وكان مفترض أن يحتل مكانة بارزة في عدد من الأندية لولا قصر قامته.
وطالب شعبان الدولة بأن تهتم أكثر بذوي الهمم، وهذا المنتخب يحمل اسم مصر حتى وإن شاركنا من أموالنا الخاصة، وحتى التيشيرت الذي ترتديه يحمل علم مصر، ويعد المنتخب المصري هو أول منتخب مصري وثاني منتخب عربي بعد المغرب.
وقال شيكا أصغر لاعب في منتخب الأقزام "129سم" لـ"سبوتنيك"، "أنا من مدينة السلام بالقاهرة وكنت ألعب في إحدى الأكاديميات منذ الصغر، وكل عام أظل مع الصغار وينتقل أصحابي إلى المستويات العمرية الأعلى وذهبوا للعب في أندية، فقام الكابتن الخاص بي بتعريفي بالجمعية والكابتن علي شعبان منذ عام ونصف تقريبا وشاركت معهم في المغرب ومرشح للمشاركة في مونديال الأرجنتين".
- منتخب مصر للأقزام لكرة القدم© Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB
- عضو فريق كرة القدم المصري للأقزام© Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB
- منتخب مصر للأقزام لكرة القدم© Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB
- مبارة كرة قدم للأقزام في مصر© Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB
وروى أحمد أبو سجدة أكبر لاعبي الفريق لـ"سبوتنيك" قصته قائلا: "أنا من الإسكندرية وعمري 37 عاما وظللت ألعب كرة قدم حتى 25 عاما وتوقفت عن اللعب في هذا العمر نظرا لقيامي برعاية أسرتي وأبنائي، وبعد أن شاركت في الجمعية التحقت بفريق كرة القدم وتجدد حلمي من جديد".
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