"أقزام مصر" في كأس العالم لكرة القدم بالأرجنتين 2021... فيديو وصور

في أقل من ثلاث سنوات وبجهود شبه فردية تشكل أول منتخب مصري في كرة القدم لقصار القامة، والذي شارك في بطولة المغرب العام الماضي 2019 استعدادا لبطولة كوبا أمريكا، في مارس/آذار الجاري 2020، والتي تم تأجيلها نتيجة للظروف التي يعيشها العالم، كما يشارك المنتخب في بطولة كأس العالم بالأرجنتين 2021.

ما يزال المنتخب المصري لكرة القدم لقصار القامة يخضع لجمعية النجوم الخيرية ونادي نجوم مصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي يرأسها علي شعبان، عضو الاتحاد الدولي لكرة القدم للأقزام ومؤسس فريق نجوم مصر.

قال علي شعبان مؤسس منتخب مصر لكرة القدم لقصار القامة لـ"سبوتنيك": "بعد تنظيمنا أول مهرجان عالمي للأقزام والذي أقيم بشرم الشيخ من أجل تنشيط السياحة عام 2018، و2019 برعاية وزارة الشباب والرياضة ومحافظ جنوب سيناء، قمنا بتأسيس أول فريق في العالم للغطس تحت الماء مكون من الأقزام السبعة.

وتابع شعبان: "بعد نجاح فريق الغوص وأثناء تواجد أكثر من 120 عضو من قصار القامة بشرم الشيخ لاحظنا أنهم يمارسون رياضة كرة القدم، واكتشفنا خلال متابعتنا لهم، أن هناك مواهب كبيرة، وبالتالي عقدنا العزم على تشكيل أول منتخب مصري للأقزام من 30 لاعبا".

وأضاف مؤسس المنتخب: "ترأست أول بعثة لمنتخب مصر لكرة القدم "قصار القامة" ببطولة المغرب الدولية تحت شعار "نبض واحد" استعدادا لبطولة كوبا

© Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB منتخب مصر للأقزام لكرة القدم

وأول مشاركة لمصر في النسخة الثانية من كأس العالم لقصار القامة بالأرجنتين 2021، وتم تكريمي والفريق من الجامعة الملكية ووزارة الشباب والرياضة المغربية، والعديد من المؤسسات المغربية، كرئيس لأول منتخب لكرة القدم قصار القامة".

وأشار شعبان إلى أن الجمعية كانت قد أعدت وجهزت لتنظيم أول بطولة كأس أمم أفريقيا "الكلاسيكو" العربي- الأفريقي بشرم الشيخ مارس/آذار الجاري 2020، وتم دعوة 8 منتخبات هي: مصر والمغرب والأردن والعراق وكينيا وغانا وسيراليون، لتكون أكبر بطولة دولية لقصار القامة.

وأوضح مؤسس المنتخب أن الفريق ما يزال بلا راع سوى نادي نجوم مصر التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وسافرنا لبطولة المغرب على نفقتنا الخاصة، ويضم المنتخب مجموعة من المواهب، منهم محمود شفيق "شيكا" أصغر لاعب العالم في منتخبات قصار القامة 14 سنة، وأكبر لاعب أحمد عبد الرازق37 سنة، وأعمار لاعبي الفريق تتراوح بين 14 و 40 سنة، كما أن المنتخب يضم لاعب أفضل لاعب مهاري "الساحر" أو ماجيكو والحاصل على أفضل لاعب وهداف البطولة الأخيرة في المغرب، وكان مفترض أن يحتل مكانة بارزة في عدد من الأندية لولا قصر قامته.

© Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB منتخب مصر للأقزام لكرة القدم مع منتخب المغرب

وطالب شعبان الدولة بأن تهتم أكثر بذوي الهمم، وهذا المنتخب يحمل اسم مصر حتى وإن شاركنا من أموالنا الخاصة، وحتى التيشيرت الذي ترتديه يحمل علم مصر، ويعد المنتخب المصري هو أول منتخب مصري وثاني منتخب عربي بعد المغرب.

وقال شيكا أصغر لاعب في منتخب الأقزام "129سم" لـ"سبوتنيك"، "أنا من مدينة السلام بالقاهرة وكنت ألعب في إحدى الأكاديميات منذ الصغر، وكل عام أظل مع الصغار وينتقل أصحابي إلى المستويات العمرية الأعلى وذهبوا للعب في أندية، فقام الكابتن الخاص بي بتعريفي بالجمعية والكابتن علي شعبان منذ عام ونصف تقريبا وشاركت معهم في المغرب ومرشح للمشاركة في مونديال الأرجنتين".

منتخب مصر للأقزام لكرة القدم © Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB

عضو فريق كرة القدم المصري للأقزام © Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB

منتخب مصر للأقزام لكرة القدم © Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB

مبارة كرة قدم للأقزام في مصر © Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB 1 / 4 © Sputnik . AHMED ABD ELWAHAB منتخب مصر للأقزام لكرة القدم

وروى أحمد أبو سجدة أكبر لاعبي الفريق لـ"سبوتنيك" قصته قائلا: "أنا من الإسكندرية وعمري 37 عاما وظللت ألعب كرة قدم حتى 25 عاما وتوقفت عن اللعب في هذا العمر نظرا لقيامي برعاية أسرتي وأبنائي، وبعد أن شاركت في الجمعية التحقت بفريق كرة القدم وتجدد حلمي من جديد".