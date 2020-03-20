العراق... تشكيل "خلية أزمة نيابية" بشأن فيروس كورونا لمراقبة مثيلتها الحكومية

تشكلت "خلية أزمة نيابية" مكونة من 24 نائبا عراقيا بشأن فيروس كورونا المستجد، لمراقبة ومتابعة مثيلتها الحكومية.

ونشر موقع "السومرية" العراقي، وثيقة صادرة من رئاسة مجلس النواب، تتضمن أسماء النواب أعضاء الخلية البالغ عددهم 24 نائبا.

يشار إلى أن النائب غايب العميري طالب، أمس الخميس، بتشكيل خلية أزمة نيابية بشأن فيروس كورونا لمراقبة ومتابعة خلية الأزمة المشكلة في مجلس الوزراء بالأمر الديواني 55 والتي يترأسها وزير الصحة.

وكانت خلية أزمة مواجهة فيروس "كورونا" في العراق ناشدت، اليوم الجمعة، مراجع الدين والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل وإيقاف حركة المواطنين "لأي ظرف كان"، معلنة أن العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ 193 حالة في عموم العراق.

وقال رئيس الخلية وزير الصحة جعفر علاوي في مؤتمر صحفي عقده، اليوم، مع أعضاء الخلية: "نناشد المراجع الكرام والوجهاء والنخب الأكاديمية للتدخل العاجل لإيقاف حركة المواطنين لأي ظرف كان"، كما نقلت "السومرية نيوز".

وأضاف علاوي: "خلية الأزمة تشدد على الالتزام بالحظر الصحي"، مؤكدة أن "وزارة الصحة مازالت تبذل جهودا حثيثة في عمليات التعقيم والتطهير ونقدر جهود الإعلام الوطني لتوعيته المواطنين".

وتابعت الخلية أن "العدد الكلي للإصابات المؤكدة بلغ 193 حالة".

وتوقفت الدراسة بشكل عام في العاصمة بغداد ومحافظات العراق، إثر تعطيل الدوام الرسمي وفرض حظر شامل للتجوال لاسيما في العاصمة بغداد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.