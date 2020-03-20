رئيس الرابطة الروحية لمسلمي روسيا: جميع المساجد في السعودية مغلقة باستثناء الحرم المكي

قال رئيس الرابطة الروحية لمسلمي روسيا، المفتي ألبير كرغانوف، اليوم الخميس، إن جميع المساجد في المملكة العربية السعودية، باستثناء الحرم في مكة، مغلقة أمام المصلين بسبب الفيروس التاجي.