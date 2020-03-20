محلل سياسي: ليبيا وسوريا واليمن دول معزولة مما يصعب انتقال كورونا إليها

قال المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، اليوم الجمعة، إن سوريا وليبيا واليمن تعد مناطق معزولة عن باقي الدول مما يجعل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تكاد أن تكون محدودة جدا.

وأضاف عقيل في حديثه لبرنامج "عالم سبوتنيك" أنه من الصعب التحقق من مسألة من المسئول عن قصف المنشآت في ظل هذه الظروف، ولكن من المرجح أن الميليشيات المسلحة هي التي تقوم باختراق الهدنة بشكل كبير ومستمر لأن من الواضح جدا أنهم لا يرضون على بقاء الأمور على حالها وبقاء الجيش في الأماكن التي وصل إليها قبل الهدنة، فالمضايقات تأتي من قبل هذه الميليشيات المسلحة للجيش الليبي للضغط عليه لكي يتراجع بقدر يكون آمنا لهم.

وبخصوص حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، أوضح عقيل أن سوريا وليبيا واليمن تعد مناطق معزولة عن باقي الدول مما يجعل احتمالات الإصابة بفيروس كورونا تكاد محدودة جدا، فالدول التي انتشر بها الوباء هى الدول التي كان يوجد بها حركة طيران وتنقل بين الدول، هذا لم يكن موجودا في اليمن وسوريا وليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قد ادانت قصفا وقع أمس وقالت إنه تسبب في مقتل 4 فتيات وشابات بعد ساعات من مناشدات دولية لوقف إنساني لإطلاق النار من أجل المساعدة في جهود التصدي لفيروس كورونا.

وقالت البعثة على تويتر إن "الأربعة، وتتراوح أعمارهن بين 14 و20 عاما، و5 آخرين بينهم من يبلغ عمره 11 عاما، أصيبوا خلال قصف عشوائي تضرر جرائه حي مدني في عين زارة، وقيل إن قوات الجيش الوطني الليبي هي التي شنته".

ولم تؤكد ليبيا أي حالة إصابة بفيروس كورونا، لكن مركز السيطرة على الأمراض بها حذر مع منظمة الصحة العالمية من أن وضع البلاد لا يسمح بمواجهة أي تفش للمرض.