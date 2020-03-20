الحكومة السورية للمواطنين: سنفرض "الحجر الإلزامي" إذا لم تتقيدوا بالحجر الطوعي

دعت الحكومة السورية المواطنين إلى الالتزام بالتلعيمات والتوجيهات في تطبيق الحجر الطوعي، محذرة أنها في حال عدم الاستجابة سوف تفرض "الحجر الإلزامي".

وجاء في بيان على صفحة رئاسة الوزراء في سوريا على فيسبوك اليوم الجمعة:

"أهاب الفريق الحكومي بالمواطنين التحلي بدرجة عالية من الوعي والمسؤولية لجهة الالتزام بإجراءات "الحجر الطوعي" التي من شأنها الحفاظ على السلامة العامة لئلا يتم فرض "الحجر الإلزامي" في حال عدم التقيد بذلك".

وتواصل الحكومة السورية إجراءاتها الحثيثة لمواجهة أي تسلل محتمل لفيروس كورونا إلى البلاد، عبر حملات واسعة ومتتالية من التعقيم الشامل للشوارع والأحياء في مختلف المحافظات.

وضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على السلامة العامة، أطلقت محافظة دمشق، اليوم الجمعة، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، حملة تعقيم واسعة في شوارع المدينة.

واتخذت الحكومة السورية أمس سلسلة جديدة من القرارات لمواجهة التسلل المحتمل لفيروس "كورونا" إلى البلاد.

وقررت الحكومة السورية أمس منع دخول العرب والأجانب إلى البلاد من 26 دولة بينها 11 دولة عربية، وذلك لمدة شهرين للدول الأجنبية وشهر واحد للدول العربية.

وأشار التعيميم إلى أن منع الدخول سيتم بغض النظر إن كان القادمين يحملون بطاقات إقامة في القطر أو سمات دخول مسبقة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.