سوريا: الحكومة تبدأ حملة تعقيم واسعة للشوراع والأماكن العامة... صور وفيديو

تواصل الحكومة السورية إجراءاتها الحثيثة لمواجهة أي تسلل محتمل لفيروس كورونا إلى البلاد، عبر حملات واسعة ومتتالية من التعقيم الشامل للشوارع والأحياء في مختلف المحافظات.

وضمن الإجراءات الاحترازية للتصدى لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على السلامة العامة، أطلقت محافظة دمشق، اليوم الجمعة، بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، حملة تعقيم واسعة في شوارع المدينة.

وانطلقت الحملة من ساحة (يوسف العظمة) وسط العاصمة دمشق عبر أربعة صهاريج وعدد من الشاحنات وضع عليها خزانات مياه محملة بمواد تعقيم.

© Sputnik . Mohammed Damour انتشار فيروس كورونا في سوريا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠

وتستمر الحملة على مدى الأيام القادمة، ويقول المسؤولون المحليون بأنها ستشمل جميع شوارع المدينة وأحيائها.

وأوضح محافظ دمشق، المهندس عادل العلبي، أن الحملة تأتي ضمن إجراءات المحافظة المشددة للتصدي لفيروس كورونا والتي تشمل أيضا تكثيف الجولات على الأسواق للتأكد من التزام أصحاب المنشآت والمحال بالتعليمات واتباعهم الشروط الصحية اللازمة.

ودعا العلبي جميع المواطنين للتصرف بمسؤولية وعدم الاستهتار بإجراءات التصدي للفيروس.

© Sputnik . Mohammed Damour انتشار فيروس كورونا في سوريا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠

من جهته قال فراس فراس، مدير (إدارة المياه وإعادة التأهيل) فى منظمة الهلال الاحمر العربي السوري، إن نحو 50 متطوعا وعاملا من منظمة يشاركون ورشات محافظة دمشق في أعمال التعقيم.

© Sputnik . Mohammed Damour انتشار فيروس كورونا في سوريا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠

وأكد فراس أن الحملة ستنتقل إلى جميع المحافظات خلال الأيام القادمة.

مدير النظافة فى المحافظة، المهندس عماد العلي، بين أن ورشات المديرية تشارك في حملة التعقيم، عبر 3 ورديات لتعقيم الشوارع الرئيسية ومناطق تجمع حافلات السفر والنقل الداخلي العام والاسواق وجسور المشاة.

© Sputnik . Mohammed Damour انتشار فيروس كورونا في سوريا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠

وأوضح العلي أن العمال في الفترة الليلية سيعملون على شطف الشوارع والساحات أيضا.

واتخذت الحكومة السورية أمس سلسلة جديدة من القرارات لمواجهة التسلل المحتمل لفيروس "كورونا" إلى البلاد.

© Sputnik . Mohammed Damour انتشار فيروس كورونا في سوريا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠

وقررت الحكومة السورية أمس منع دخول العرب والأجانب إلى البلاد من 26 دولة بينها 11 دولة عربية، وذلك لمدة شهرين للدول الأجنبية وشهر واحد للدول العربية.

وأشار التعيميم إلى أن منع الدخول سيتم بغض النظر إن كان القادمين يحملون بطاقات إقامة في القطر أو سمات دخول مسبقة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج.

© Sputnik . Mohammed Damour انتشار فيروس كورونا في سوريا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في سوريا، ١٩ مارس ٢٠٢٠

وشملت قائمة الدول الأجنبية الممنوع على مواطنيها دخول سوريا: (الصين- إيطاليا- إيران- كوريا الجنوبية- إسبانيا- ألمانيا- فرنسا- أمريكا- اليابان- بلجيكا- أستراليا- النرويج- الدنمارك- السويد- فنلندا)، والدول العربية: (قطر - البحرين - الإمارات - الكويت - مصر - العراق - لبنان - السعودية - الجزائر - تونس - المغرب).