الصحة العراقية: عدد الإصابات بـفيروس كورونا لغاية اليوم 193 والوفيات 14

نشرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الجمعة، مخططا للموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد.

بغداد – سبوتنيك. وبين المخطط أن مجمل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، بلغ لغاية اليوم 193 إصابة، وعدد الوفيات 14 فيما بلغ عدد حالات الشفاء 50 حالة .

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الخميس، إنه "تم إجراء 61 فحصا في مختبر الصحة العامة المركزي، وبلغ عدد الإصابات الجديدة المسلجلة 15 والوفيات حالة واحدة في ذي قار".

وأعلن مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس ادهانوم، اليوم الجمعة، أن عدد المصابين بفيروس "كورونا" في العالم تجاوز 210 ألف مصاب، وتوفي بسبب الفيروس أكثر من 9 ألاف شخص.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، بعد أن سجل انتشارا واسعا وسريعا في أغلب بلدان العالم.