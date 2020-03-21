تمديد مهلة خصم المخالفات المرورية بأبوظبي 50%

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي تمديد مهلة خصم قيمة المخالفات المرورية المرتكبة في إمارة أبوظبي قبل تاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2019 بنسبة 50% لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 22 يونيو/حزيران 2020 باستثناء المخالفات الخطرة مع إلغاء عقوبة حجز المركبة والنقاط السوداء .

ووفقا لما نشرته وكالة "وام"، أكدت القيادة اهتمامها المستمر بتحفيز أفراد المجتمع على الالتزام بالنظم والقوانين، وتخفيف الأعباء المترتبة عليهم، وتمكينهم من تسوية أوضاعهم القانونية والحد من المخالفات.

وتتيح شرطة أبوظبي خدمة دفع المخالفات ببطاقات البنك الائتمانية عبر القنوات الرقمية مثل الموقع الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية وذلك بنظام التقسيط لمدة سنة واحدة دون احتساب أي فوائد على المستفيدين مع بنوك أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري المشرق ومصرفي أبوظبي الإسلامي، الإمارات الإسلامي.

وتهدف الخدمة إلى التسهيل على السائقين وأصحاب المركبات بتقسيط مبالغ المخالفات بيسر وسهولة.

ويأتي القرار ضمن نطاق تعزيز قيم السعادة والإيجابية للمتعاملين، فيما يجري العمل على توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من البنوك العاملة في الدولة لتقديم هذه الخدمة.