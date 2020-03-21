العراق يعلن شفاء مصابين اثنين من فيروس كورونا

أعلن المكتب الإعلامي في دائرة صحة محافظة النجف العراقية، اليوم السبت، بتماثل اثنين من المصابين بفيروس كورونا للشفاء.

وجاء في بيان صحة محافظة النجف عبر حسابها في "فيسبوك" سيتم إخراج عدد 2 من مرضى الكورونا الراقدين في مستشفى الحكيم، بعد اكتسابهم الشفاء التام بحضور محافظ النجف الأشرف وذلك في الساعة الواحدة ظهر اليوم".

أعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الجمعة، تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" و3 وفيات ليصبح إجمالي عدد الإصابات 208 والوفيات 17.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، بعد أن سجل انتشارا واسعا وسريعا في أغلب بلدان العالم.