"نفط الكويت" تؤكد اتخاذ التدابير اللازمة لمواصلة الإنتاج رغم تفشي كورونا

قالت شركة نفط الكويت، اليوم الأحد، إنها اتخذت تدابير من أجل مواصلة العمل في مواقع الإنتاج والمنشآت الأخرى، رغم تفشي فيروس كورونا.

وأكدت الشركة، على "تويتر"، أنها جاهزة دائما لمواجهة التحديات، مشيرة إلى أنها وضعت خطط الطوارئ لأي أزمة.

​وكان مجلس الوزراء الكويتي أعلن، أمس السبت، إن الكويت ستفرض حظر تجول في أنحاء البلاد من الساعة الخامسة مساء حتى الرابعة فجرا يوم الأحد لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

واتخذت الكويت بعضا من أقوى الخطوات في المنطقة لمكافحة تفشي الفيروس وبدأت حالة إغلاق فعلي يوم الخميس.

وقالت الكويت إن كل من يخالف حظر التجول قد يواجه السجن ثلاث سنوات أو غرامة تصل إلى عشرة آلاف دينار (32157 دولارا)، وسيساعد الحرس الوطني الكويتي الشرطة في فرض تطبيق حظر التجول.

وقرر مجلس الوزراء أيضا تمديد تعليق عمل الهيئات الحكومية والخاصة أسبوعين.

وكانت الكويت قد مددت بالفعل، يوم الخميس، تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات حتى الرابع من أغسطس/ آب لتصبح أول دولة بين جيرانها تفرض مثل هذا الإغلاق الطويل لمؤسسات التعليم للحد من انتشار كورونا.