وزير النقل المصري يتحدث عن إمكانية تعطيل عمل مترو الأنفاق والقطارات

وقال الوزير في تصريحات نشرها موقع "مصراوي" إن "لا يمكن وقف عمل مترو الأنفاق وقطارات السكك الحديدية على الإطلاق".

وتابع "مرفقي مترو الأنفاق والسكة الحديد يخدمان قرابة 3.6 مليون مواطن يوميا، لذلك نحن جهزنا لهم عمليات تطهير مكثفة 3 أو 6 مرات يوميا".

واستمر وزير النقل المصري بقوله "الوزارة تعمل وَفق خطة تطهير وتعقيم القطارات والمحطات لمواجهة فيروس كورونا، بمساعدة الجيش الذي يقف في ظهر شعبه في كل الأوقات وليس وقت الأزمات فقط".

وكشف وزير النقل، عن أن شركة "فارما ميدكل" للمستلزمات الطبية، تقدم للوزارة 8 آلاف كمامة يوميًّا مجانًا، يوزع منها 3 آلاف في المترو، و3 آلاف في السكة الحديد، و2000 على العمال.

وكانت مصر، قد أعلنت أمس السبت، إيقاف الصلاة في جميع مساجد الجمهورية، وذلك في إطار جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الأوقاف المصرية أنه تقرر إيقاف إقامة صلاة الجمعة والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات، ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين، والاكتفاء برفع الآذان في المساجد دون الزوايا والمصليات.

وذكر بيان الوزارة أنه "بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر، قررت وزارة الأوقاف إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها وجميع الزوايا والمصليات ابتداء من تاريخه ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد دون الزوايا والمصليات".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم إلى 234000، ووفاة 10 آلاف شخص تقريبًا.

وقالت المنظمة، في بيانها، "ارتفاع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد إلى 234000، ووفاة 9.840 آخرين".

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال، في تصريحات الجمعة، "يصل كل يوم فيروس كورونا إلى علامة مأساوية جديدة. وقد أبلغت منظمة الصحة العالمية عن أكثر من 210 آلاف حالة إصابة ووفاة أكثر من 9 آلاف شخص".

وأضاف أن النجاحات في مكافحة كورونا بالصين تبعث على الأمل بالانتصار على الوباء.

وعلى الرغم من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد-19 "جائحة"، إلا أن المنظمة أكدت أنه "وباء عالمي يمكن السيطرة عليه" إذا عززت الدول إجراءات التصدي له وتسابق العديد من الدول حول العالم والمنظمات الزمن في ابتكار لقاح ضد فيروس "كورونا" المستجد حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بدء الاختبارات الأولى للقاح ضد "كوفيد-19".