أمير الكويت عن "كورونا": نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات

قال أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن "مثل دول العالم فرض حدث فيروس كورونا أولويته على كل اهتمامات الدولة سعيا للتوصل إلى أفضل السبل في التعامل مع هذا الوباء الخطير".

وأكد أننا "نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات ولا تلوح في الأفق نهاية لها ما يستوجب الاستعداد لكافة الاحتمالات ويتطلب فزعة كويتية عامة واستجابة وطنية شاملة ووعيا كاملا وتعاونا جادا".

سمو الأمير: نواجه أزمة صحية عالمية عابرة للقارات ولا تلوح في الأفق نهاية لها ما يستوجب الاستعداد لكافة الاحتمالات ويتطلب فزعة كويتية عامة واستجابة وطنية شاملة ووعياً كاملاً وتعاوناً جاداً — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 22, 2020

وتابع أمير الكويت، في خطاب تليفزيوني، مساء اليوم الأحد، أنه "تابعت بارتياح الخطوات والإجراءات الجريئة والحازمة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية باقتدار في مواجهة الوباء"، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

سمو الأمير: تابعت بكل ارتياح سلسلة الخطوات والإجراءات الجريئة والحازمة التي اتخذتها الأجهزة الحكومية بكل اقتدار في مواجهة هذا الوباء — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 22, 2020

وأكد أنه "لا تهاون في التعامل مع وباء كورونا في البلاد، ووجهت بالتواصل مع المواطنين وأبنائنا الطلاب في الخارج لتوفير كافة احتياجاتهم ورعايتهم".

سمو الأمير: وجهت بالتواصل مع أبنائنا الطلاب في الخارج وكذلك المواطنين المتواجدين خارج البلاد لمتابعة أوضاعهم وتأمين كافة احتياجاتهم ورعايتهم ريثما يتم ترتيب إجراءات عودتهم إلى أرض الوطن وفق ما تفتضيه الإجراءات الصحية وهو أمر يتطلب المزيد من التعاون والتفهم والصبر — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) March 22, 2020

وأردف: "نعمل للتوصل إلى أفضل السبل للتعامل مع فيروس كورونا"، معبرا عن "التقدير للمبادرات التي قام بها أبناء الكويت وكما قدمته الشركات والهيئات والأفراد من دعم".

وأكد أنه "نخوض معركة فاصلة ضد عدو شرس تستوجب الالتزام بالتعليمات وتجنب التجمعات وعدم ترويج الشائعات".

وسجلت الكويت، اليوم، 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 188.

وفرضت السلطات مجموعة كبيرة من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا"، كان آخرها فرض حظر تجوال جزئي في جميع أنحاء البلاد، من الساعة الخامسة وحتى الرابعة فجرا.