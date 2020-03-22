الحكومة الأردنية: حظر التجوال قد يمتد إلى أسابيع بسبب كورونا

اعتبرت الحكومة الأردنية أن حظر التجوال الذي بدأ تطبيق أمس السبت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد قد يمتد لعدة أسابيع مقبلة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية، قال الناطق باسم الحكومة الأردنية أمجد العضايلة، اليوم الأحد، إن "البيانات الأولية تشير إلى أن حظر التجول قد يمتد إلى أسابيع".

وأضاف: "الأسبوعان المقبلان حاسمان لحصر انتشار الفيروس".

وأوضح أن "المسؤولية الأساسية تقع على عاتق المواطنين، من حيث الالتزام بقرار حظر التجول، والتقيد بالإجراءات الاحترازية، وتعليمات السلامة والصحة للحد من انتشار الوباء".

من جانبه أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر "ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 112 حالة بعد تسجيل 13 حالة جديدة اليوم".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت أمس السبت حظر التجول في المملكة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأردنية أعلنت يوم الجمعة أمر دفاع رقم 2 القاضي بحظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من يوم أمس السبت.

ويأتي القرار نظرا لعدم التزام المواطنين بقرار الحكومة السابق القاضي بعدم الخروج إلا للضرورة، والذي كان وفق إجراءات اتخذتها المملكة للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19"، والذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.