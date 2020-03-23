كورونا ينتشر في 24 محافظة مصرية والحكومة تعلن "الفيصل" لعبور الأزمة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، إن وباء كورونا ظهر في 24 محافظة، من بين 27 من محافظات البلاد.

وشدد مجاهد خلال تصريحات تلفزيونية، على الالتزام بالإرشادات والإجراءات الحكومية الاحترازية، و"أخذها على محمل الجد، من أجل العبور بأقل خسائر".

وأضاف أن إجراءات إغلاق المدارس يظهر بشكل كبير وفارق، موضحًا أن المخالطة لا تقتصر على المجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم، وإنما أيضًا في المدارس والجامعات والسينمات والمسارح.

وأكد متحدث الوزارة أن مصر حتى هذه اللحظة لم تغادر السيناريو الثاني للتعامل مع كورونا، قائلا إن الدولة بدأت في اتخاذ الإجراءات الاحترازية منذ إعلان منظمة الصحة العالمية بوجود الفيروس في مدينة ووهان الصينية.

وذكر أن "الوزارة تسير على خطى دقيقة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية"، متابعًا: "الفيصل هو استجابة المواطنين لمناشدات وإجراءات الحكومة الاحترازية، يجب اتخاذها بمحمل الجد من أجل العبور بأقل خسائر".

وكان مجاهد أعلن تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.