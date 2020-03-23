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14:56 GMT23 مارس/ آذار 2020
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    أعضاء الحكومة الروسية الجديدة - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

    دبلوماسيون عراقيون ينشرون باللغة العربية النسخة الأولى من كتاب لافروف

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
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    احتفلت الدبلوماسية الروسية منذ أيام بعيد مولد الدبلوماسي الروسي المخضرم، وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، السبعين، وقيام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنحه لقب "بطل العمل" لما قدمه من خدمات للدولة الروسية.

    تأكيدا على دور الوزير لافروف في رفع مستوى السياسة الخارجية لروسيا ودورها في العالم ككل، والعالم العربي خصوصا، قامت مجموعة من الدبلوماسيين العراقيين بترجمة كتاب لافروف "نحن شعب مهذب، تأملات في السياسة الخارجية الروسية" إلى العربية وإصداره، ليكون أول كتاب بلغة الضاد يجمع فيه خلاصة مواقف لافروف وتجربته في السياسة الخارجية على مدار عشرات السنين المهمة جدا في العالم والعلاقات الدولية.

    طرح سفير العراق حاليا في عمّان حيدر العذاري، عندما كان سفيرا لبلاده في موسكو فكرة ترجمة هذا الكتاب لما لمؤلفه ومضمونه أهمية كبيرة في العلاقات الدولية والسياسة الخارجية، فترجم الكتاب السيد محمد خميس وعمل على تقديم الكتاب وتحريره الدبلوماسي العراقي ياسر عبد الحسين، لتصدره حديثا "دار الرافدين" للطباعة والنشر.

    يقول السفير حيدر العذاري لوكالة "سبوتنيك" حول هذا العمل: " كتاب سيرغي لافروف، "نحن شعب مهذب، تأملات في السياسة الخارجية الروسية" هو أول كتاب يتوفر باللغة العربية عن شخصية دبلوماسية مرموقة كان لي شرف العمل معها لمدة ثلاث سنوات عندما عملت سفيرا مفوضا وفوق العادة لجمهورية العراق لدى روسيا الاتحادية منذ نهاية عام 2016 ولغاية نهاية عام 2019".

    وأضاف العذاري: "تحول الكتاب من فكرة عندما كنت في موسكو إلى حقيقة على ورق، وصدر وأنا سفيرا في عمّان، فمترجم الكتاب السيد محمد خميس عراقي، و"دار الرافدين" للنشر التي عملت على إظهار الكتاب بهذه الحلة الجميلة، عراقية، والدبلوماسي المبدع د. ياسر عبد الحسين الذي قدم وحرر الكتاب، عراقي، وأنا أيضا كانت لي بصمة في الكتاب، ليكون العمل عراقيا بامتياز يجعلني أفتخر بكوني جزء منه".

    وقدم السفير العراقي السابق في موسكو لمحة في بداية الكتاب عن العلاقات العراقية - الروسية بمناسبة مرور خمسة وسبعين عاما على بدئها، مشيرا إلى عمق العلاقات الاستراتيجية بين العراق وروسيا رغم المتغيرات والظروف بين البلدين.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, ترجمة, كتاب, العراق, لافروف
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