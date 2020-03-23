فيديو... شرطة دبي تخلي الشوارع من المشاة وتحذر المستهترين

ونشرت صحيفة "الإمارات اليوم" مقطع فيديو يوثق الأمر.

قررت السلطات الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، على أن يكون القرار ساريا بعد 48 ساعة، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

شرطة دبي تخلي شوارع من المشاة وتحذر المستهترين #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/OsWdHqFQHW — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) March 23, 2020

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، تسجيل 45 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 98 حالة من جنسيات متعددة.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، والذي صنفته منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من آذار/مارس الجاري، "جائحة"، 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.