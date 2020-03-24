الحكيم يبعث رسالة إلى وزير الصحة العراقي

بعث زعيم "تيار الحكمة"، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى وزير الصحة العراقي، جعفر علاوي، مرتبطة بجهود مكافحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال الحكيم في الرسالة التي نشرها موقع "السومرية نيوز" العراقي: "نثمن الجهود الإنسانية والوطنية لدرء خطر كورونا في العراق".

وتابع "في الوقت الذي نثمن فيه جهودكم الإنسانية والوطنية الكبيرة والمخلصة، من أجل المساهمة الحقيقية في دعم جهود المخلصين المتفانين من ملاكات وزارتكم والوزارات والمؤسسات الساندة لدرء خطر هذا الوباء الداهم عن ربوع وطننا وأبناء شعبنا".

واستمر الحكيم قائلا "نود أن نضع كل إمكانات وقاعات تيار الحكمة تحت تصرفكم في كل محافظات العراق حسب الحاجة".

واستدرك الحكيم بقوله "كما نعلن استعداد شباب تيار الحكمة الوطني الكامل للتطوع مع الملاكات الصحية الفاعلة والقيام بأي جهد صحي أو توعوي على وفق ما ترونه مناسبا من أجل إنجاح هذا المجهود التضامني الوطني الكبير".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا وباء عالميا (جائحة)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.