البحرين... البرلمان يوافق على حظر التجول الجزئي لمنع تفشي فيروس كورونا

وافق البرلمان البحريني، مساء اليوم الثلاثاء 24 مارس/آذار، على إقرار حظر التجول الجزئي، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، ورفع الأمر إلى الحكومة.

ونشرت وكالة أنباء البحرين، بيانا قالت فيه إن البرلمان برئاسة السيدة فوزية بن عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب البحريني، عقدت جلسة أقرت فيها مجموعة من القرارات للتعامل مع فيروس كورونا.

وأشاد البرلمان بإطلاق العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة حزمة اقتصادية ومالية بقيمة 4.3 مليار دينار بحريني، دعما للجهود الوطنية لتخفيف انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا

كما أشاد البرلمان بالتوجيه الملكي بشأن تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في القطاع العام.

وأصدر المجلس مجموعة من القرارات تماشيا مع محاولات تفشي فيروس كورونا، والتي جاءت كالآتي:

- حظر التجول الجزئي في جميع أنحاء مملكة البحرين، من الساعة السادسة مساء حتى الساعة الخامسة صباحا، مع استثناء من يستدعي عمله ذلك.

- قيام الحكومة الموقرة ممثلة في هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المختصة، بمنح العمالة السائبة مهلة لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، ومغادرة مملكة البحرين لمنع انتشار فيروس الكورونا.

- ضم تأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين للقروض التقاعدية والاستبدال والأقساط الإسكانية.

- إنشاء صندوق تكافلي يختص بجميع المساهمات والتبرعات من رجال الأعمال والشركات الوطنية والبنوك والأفراد بالمجتمع البحريني، وتكون مخصصة للجهود المبذولة لمكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا والكوارث الأخرى.

- شمول تطبيق نظام العمل من المنزل للأم العاملة في الشركات والهيئات والمؤسسات التي تمتلك الدولة نسبة 50% من الأسهم.