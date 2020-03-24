محمد بن راشد يطلق حملة للاحتفاء بـ"خط الدفاع الأول"

أطلق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات عبر حساباته على مواقع التواصل حملة "شكرا خط دفاعنا الأول".

جاء ذلك تقديرا لجهود الفرق والكوادر الطبية كافة وكل العاملين في القطاع الصحي في الدولة، من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين وفنيين، الذين يعملون على مدار الساعة، في ظل الظروف والتحديات التي يعيشها العالم حاليا جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام).

#شكراً_خط_دفاعنا_الأول .. شكراً لتضحياتكم .. وسهركم .. وبذلكم من أجل الوطن ... أنتم حماة الوطن اليوم وسياجه وجنوده المخلصين ... أدعو الجميع لتوجيه الشكر لهم .. والثناء والتقدير لجهودهم المتواصلة ليل نهار .. أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الطبي في الدولة .. شكراً لكم pic.twitter.com/CcJdGSXpfQ — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) March 24, 2020

ونشر ابن راشد عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر فيديو لعدد من الكوادر الطبية في الدولة التي تقوم بواجبها في مكافحة فيروس كورونا، من أطباء وممرضين ومسعفين، واصفا إياهم بالأبطال وخط الدفاع الأول، نظير جهودهم التي يقومون بها في سبيل الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين في الدولة، مؤكدا سموه أن التحديات تصنع الرجال.

وقال "مجتمعنا مطالب بالوقوف صفا واحدا خلف كوادرنا الطبية.. والذين يمثلون خط دفاعنا الأول في حربنا ضد الوباء العالمي"، مخاطبا سموه الفرق الطبية في الدولة بالقول: "شكرا خط دفاعنا الأول.. شكرا لتضحياتكم.. وسهركم.. وبذلكم من أجل الوطن".

و أضاف "كادرنا الطبي اليوم هم حماة الوطن.. وهم سياج المجتمع.. وهم يخوضون المعركة ضد أكبر عدو للبشرية.. لهم الشكر والتقدير.. يستحقون منا كل التشجيع والثناء.. ندعو الجميع لشكر جنود الوطن المخلصين من الكوادر الطبية من أطباء وممرضين ومسعفين وإداريين في قطاعنا الصحي في دولة الإمارات".

وقال "شكرا لكل طبيب.. شكرا لكل ممرض.. شكرا لكل مسعف.. شكرا لأصغر موظف قبل أكبر موظف.. هؤلاء ينتمون لأقوى جيش إنساني عالمي.. جيش يحارب عدو البشرية فيروس كورونا .. نحن فخورون بالكوادر الطبية والإدارية الذين يضحون براحتهم من أجل مجتمعنا.. ويعطون من صحتهم من أجل صحتنا".

ودعا ابن راشد فئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين وزوار إلى توجيه عبارات ورسائل شكر للفرق والكوادر الطبية في الدولة التي تقوم بمهمة وطنية عظيمة للحفاظ على حياتنا وضمان سلامتنا الصحية، من خلال #شكرا_خط_دفاعنا_الأول، وذلك لحشد همم هذه الكوادر وتقديم الدعم المعنوي لهم لمواجهة التحدي، والتأكيد على وقوفنا إلى جانبهم.