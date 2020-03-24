شاهد... ماذا فعل برج خليفة في دبي لمكافحة كورونا... فيديو

شارك برج خليفة في دبي بحملة "خليك في البيت"، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونشر حساب برج خليفة الرسمي، عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر العبارتين "خليك في البيت" و"Stay Home"، باللغتين الإنجليزية والعربية.

ورداً على مقطع الفيديو المنشور، علق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قائلاً: "لسلامتكم وسلامة مجتمعنا"، مع إضافة هاشتاغ العبارتين.

ويُذكر أن دولة الإمارات قد أعلنت مؤخراً إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة في البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما قررت السلطات الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة أنباء "وام" الإماراتية، فإن إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة حتى أمس الاثنين قد بلغ 198 حالة".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.