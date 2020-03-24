شاهد... ماذا فعل برج خليفة في دبي لمكافحة كورونا... فيديو

ونشر حساب برج خليفة الرسمي، عبر موقع "تويتر"، مقطع فيديو يظهر العبارتين "خليك في البيت" و"Stay Home"، باللغتين الإنجليزية والعربية.
#StayHome #خلك_في_البيت pic.twitter.com/cfG3bJIzmM— Burj Khalifa (@BurjKhalifa) March 23, 2020
ورداً على مقطع الفيديو المنشور، علق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، قائلاً: "لسلامتكم وسلامة مجتمعنا"، مع إضافة هاشتاغ العبارتين.
لسلامتكم وسلامة مجتمعنا #خلك_في_البيت #StayHome... Stay Safe pic.twitter.com/R8mAxbiTz1— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 23, 2020
ويُذكر أن دولة الإمارات قد أعلنت مؤخراً إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة في البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما قررت السلطات الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وبحسب وكالة أنباء "وام" الإماراتية، فإن إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة حتى أمس الاثنين قد بلغ 198 حالة".
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
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