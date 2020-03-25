سلطنة عمان تعلن ارتفاع عدد مصابي "كورونا" إلى 99 بعد تسجيل 15 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الأربعاء، "تسجيل خمس عشرة حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد لمواطنين عمانيين، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات 99 حالة، فيما شفي من المرض 17 حالة.

وأوضحت الوزارة، عبر "تويتر"، أن "سبع حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، وسبع حالات أخرى مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا وإسبانيا وأمريكا، فيما تخضع حالة واحدة للتقصي الوبائي".

— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) March 25, 2020

​وكانت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه في سلطنة عمان أعلنت في وقت سابق، عن إغلاق كافة المحلات التجارية الواقعة خارج المجمعات التجارية عـدا المحلات التموينية الغذائية، العيادات والصيدليات، ومحلات النظارات، تماشيا مع الإجراءات المتعلقة بمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

هذا وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذارالجاري، فيروس كورونا المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.