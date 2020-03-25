صدمة في السعودية بعد بصق وافد مصاب بـ"كورونا" على عربات المتسوقين... فيديو

أعلنت السلطات السعودية، أن "الفحوصات المخبرية للشخص، الذي تم ضبطه وهو يبصق متعمدا على عربات التسوق في أحد المتاجر، أظهرت ثبوت إصابته بفيروس "كورونا" المستجد".

وقال محافظ بلجرشي، غلاب أبو خشيم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "ياهلا"، الذي تبثه قناة "روتانا"، إن "الوافد تعمد نشر الفيروس بين المواطنين، ثبت إصابته"، مؤكداً أن "فعلته تعد جريمة جنائية"، وذلك حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

ودعا المحافظ، جميع المتسوقين في يوم الجمعة الماضي، من الساعة الـ4 عصراً حتى الـ7 مساء، في المتجر الذي شهد الحادثة، إلى إجراء فحص احترازي لضمان عدم انتقال الوباء لهم، مؤكدا الحجر المنزلي لـ50 مخالطا للوافد مع إجراء التحاليل الخاصة بفيروس "كورونا".

وأشار أبو خشيم، إلى أن أمير المنطقة الأمير الدكتور حسام بن سعود، وجه بالتشديد على الإجراءات الاحترازية منها معالجة الآثار المترتبة على جريمة الوافد في الموقع وإغلاقه، وتوجيه المتسوقين للفحص للاحتياط ومن ضمنهم 47 عاملاً مخالطاً للوافد.

— ❤🕊👑 عبود مدخلي 👑 🕊❤ (@abood_____22) March 24, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس الثلاثاء، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس "كورونا" المستجد، مشيرا إلى أن الوفاة لمقيم في المملكة يحمل الجنسية الأفغانية.

وأضافت الوزارة السعودية، أن عدد المصابين بالفيروس في المملكة وصل إلى 767، بعد تسجيل 205 حالة جديدة.