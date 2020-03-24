السعودية تعلن أول حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" المستجد

وأشارت إلى أن الوفاة لمقيم في المملكة يحمل الجنسية الأفغانية، بحسب قناة "الإخبارية" السعودية.
الصحة: تسجيل أول حالة وفاة بـ #كورونا لمقيم أفعاني في #المملكة #الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 24, 2020
وأضافت وزارة الصحة السعودية أن عدد المصابين بالفيروس في المملكة وصل إلى 767، بعد تسجيل 205 حالة جديدة.
الصحة: إجمالي الحالات المصابة بفيروس #كورونا في #المملكة 767 حالة #الإخبارية_عاجل— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) March 24, 2020
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد عبد العالي، في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، اليوم الثلاثاء، إن السعودية سجلت أول حالة وفاة بسبب الفيروس التاجي لدى أفغاني يبلغ من العمر 51 عاما، بحسب رويترز.
وقال عبد العالي إن صحة الرجل تدهورت بسرعة بعد إبلاغ غرفة الطوارئ بمستشفى في المدينة المنورة، وتوفي مساء الاثنين.
وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في وقت مبكر من صباح أمس الاثنين، أمره بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ابتداء من السابعة مساء وحتى السادسة صباحا، لمدة 21 يومًا، بدءً من مساء الاثنين.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أمس الاثنين، فرض عقوبة على كل من يخالف أمر حظر التجول، الذي صدر لمنع انتشار فيروس كورونا. وقالت الوزارة إن "من يخالف أمر منع التجول يعاقب بغرامة 10 آلاف ريال على أن تتضاعف قيمتها في حال التكرار".
وحذرت من أنه "في حال عاد المخالف إلى ارتكاب المخالفة فيعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 20 يوما". واستثنت من قرار "حظر التجول" قطاعات الأغذية، والصحة، والإعلام، والنقل، والتجارة، والطاقة، والخدمات المالية، والاتصالات، والمياه، والبعثات الدبلوماسية.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.
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