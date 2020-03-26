مقتل 18 شخصا في حادث تصادم بمدينة الجيزة المصرية

أكدت وسائل إرعلام مصرية، في الساعات الأولى من اليوم الخميس، مقتل 18 شخصا في حادث تصادم على الطريق الدائري الإقليمي بأحد الكائن في نطاق مدينة الصف بمحافظة الجيزة.

وبحسب موقع صحيفة "المصري اليوم" المصرية، الحادث وقع بعد تصادم سيارة نقل "تريلا" مع سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص أعلى الطريق الدائري الإقليمي، أثناء توقف السيارات في أحد الكمائن في نطاق مدينة الصف بالجيزة.

وانتقلت قوات الأمن المصرية إلى مكان الحادث، بعد تلقي مديرية أمن الجيزة إخطارا بوقوع حادث مروري، حيث دهست سيارة نقل سيارات متوقفة في أحد الكمائن المعينة لمراقبة تطبيق قرار حظر التجوال على الطريق الدائري الإقليمي.

عاجل | صور| تفاصيل حادث التصادم المروع الذي أدى إلي مصرع 18 شخص وإصابة العشرات بالطريق الدائري

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وتبين أنه أثناء توقف السيارات على جانب الطريق الإقليمي بسبب حظر التجوال، فوجئ قائد سيارة بأخرى نقل محملة بمواد بناء تسير بسرعة عالية، فاصطدمت بـ 14 سيارة مصطفة بسبب قرار الحظر.

وكشفت المعاينة تحول بعض الجثث إلى أشلاء، وجرى التحفظ على قائد السيارة المستبب في الحادث، ونقل المتوفين والمصابين إلى المستشفيات، وانتقل فريق إلى المستشفى لسماع أقوال المصابين، وفقا لموقع صحيفة "أخبار اليوم" المصرية.

كانت الحكومة المصرية، أعلنت مساء الثلاثاء 24 مارس‎/‎آذار، ‏حظر حركة المواطنين من الساعة السابعة 7 مساء وحتى السادسة صباحا لمدة أسبوعين لمواجهة تفشي فيروس ‏‏"كورونا" المستجد.‏