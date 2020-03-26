فنانة مصرية تعلن إصابتها بفيروس "كورونا"

أعلنت أول فنانة مصرية عن إصابتها بفيروس "كورونا"، وذلك أثناء وجودها في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت الفنانة المصرية رولا محمود، عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر": "مساكم صحة وعافية، للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ. أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة".

وأضافت قائلة: "للأسف النظام الصحي هنا حالًا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي، دعاؤكم أكيد هيساعدني، سأحاول الاستفسار في تغريداتي القادمة عن أي مكان للفحص"

مساكم صحه وعافيه 🌼

للأسف حالتي من سئ إلي أسوأ.

أنا أصبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمه.

للأسف النظام الصحي هنا حاليًا مفعم بحالات كثيره.

ولا أعلم إذا كانوا حتي مستعدين لعلاجي.

دعاءكم أكيد هيساعدني.

سأحاول الإستفسار في تغريداتي القادمه عن أي مكان للفحص بمنطقتي

محبتي — Rola Mahmoud (@rolarola) March 24, 2020

وشاركت رولا محمود، الفنان الراحل أحمد زكي في فيلم "معالي الوزير"، حيث جسدت دور ابنته، كما شاركت في فيلم "هي فوضى" مع منة شلبي وخالد صالح.