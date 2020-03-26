الجيش العراقي يكشف موقع انطلاق الصواريخ التي استهدفت قيادة عمليات بغداد

أعلن الجيش العراقي، اليوم الخميس، تفاصيل سقوط صاروخي كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات بغداد.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان لها، أنه "في وقت متأخر من ليلة أمس تأكد سقوط صاروخي كاتيوشا بالقرب من قيادة عمليات بغداد"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأوضحت الخلية، في البيان، أن "انطلاق الصواريخ كان من منطقة النهضة".

وأفادت وسائل إعلام عراقية، فجر اليوم، بسقوط عدة صواريخ بالقرب من السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء ببغداد، دون أي أضرار تذكر، مشيرة إلى صافرات الإنذار أطلقت داخل السفارة الأمريكية، بعد سماع دوي انفجارات قوية، داخل المنطقة الخضراء.

وكان آخر قصف صاروخي تعرضت له المنطقة الخضراء، في الأول من مارس/ آذار الجاري، حيث سقط صاروخان وأطلقت صفارات الإنذار.