الحكومة العراقية تقرر تمديد حظر التجول حتى 11 أبريل لمنع تفشي فيروس "كورونا"

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم الخميس، عن تمديد حظر التجوال في البلاد إلى الـ11 من أبريل/ نيسان المقبل، لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، أعلن "مكتب رئيس الوزراء، عن تمديد حظر التجوال في العراق إلى الـ11 من أبريل/ نيسان المقبل".

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأربعاء، أن العراق سجل 30 إصابة جديدة، ليرتفع عدد الحالات المثبتة بفيروس كورونا في العراق إلى 346 والوفيات إلى 29 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، فيروس كورونا وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.