أنصار الله تتهم التحالف بإخفاء انتشار "كورونا" في جبهات عديدة من اليمن

اتهم زعيم "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، مساء اليوم الخميس، التحالف العربي ومن يعاونهم، بإخفاء انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" في جبهات عديدة من اليمن.

وقال عبد الملك الحوثي، في خطاب نقلته قناة "المسيرة" اليمنية: "مما يخفيه الخونة وتحالف العدوان هو انتشار وباء كورونا بين أوساطهم في عدد من الجبهات والمحاور".

وتابع الحوثي قوله "مصادرنا تؤكد لنا انتشار وباء كورونا في جبهة ميدي وبأعداد كبيرة".

وكان العميد طارق محمد عبد الله صالح، قد اتهم الحوثيين بأنهم هم من سيدخلون كورونا إلى اليمن.

وقال قائد المقاومة الوطنية في القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية في تغريدة يوم السبت: "عبدالملك الحوثي، أنت من سيدخل كرونا إلى اليمن بواسطة خبراء الحرس الثوري".

وأضاف: "إيران أدخلت فيروس كورونا إلى لبنان والآن تريد إدخاله إلى اليمن".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد صنفت، في 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس "كورونا" الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.