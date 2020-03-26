الأمم المتحدة تدعو أطراف النزاع في اليمن لوقف القتال لمواجهة "كورونا" و"الكوليرا"

جددت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، دعوتها الموجهة إلى الأطراف اليمنية للتوقف عن الاقتتال، وتوحيد الجهود في مواجهة فيروس كورونا ووباء الكوليرا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية على حساب بعثته في اليمن، على "تويتر": ‏"خطر فيروس ‎كورونا، وخطر التفشي المحتمل للكوليرا مع بداية موسم الأمطار، مع ضعف نظام الرعاية الصحية في اليمن، عوامل يجب أن تدفع أطراف النزاع إلى وضع الأسلحة وتوحيد الجهود لدعم العملية الإنسانية".

وأضافت البعثة في البيان: "اليمن لا يحتمل الانتظار".

خطر فيروس #كورونا، وخطر التفشي المحتمل للكوليرا مع بداية موسم الأمطار، مع ضعف نظام الرعاية الصحية في #اليمن، عوامل يجب أن تدفع أطراف النزاع إلى وضع الأسلحة وتوحيد الجهود لدعم العملية الإنسانية.#اليمن_لا_يحتمل_الانتظار#كوفيد١٩ — OCHA Yemen (@OCHAYemen) March 26, 2020

هذا وكان الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، أنطونيو غوتيريش، دعا يوم الأربعاء، الأطراف اليمنية، إلى "الوقف الفوري للأعمال العدائية، والتركيز على التوصل إلى تسوية سياسية عن طريق التفاوض، وبذل قصارى جهدهم لمواجهة الانتشار المحتمل لفيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19".

وقال غوتيريش في بيان صحفي منسوب للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، إن "الصراع الذي استمر لأكثر من خمس سنوات، دمر حياة عشرات الملايين من اليمنيين"، مضيفاً أن "القتال الدائر حاليًا في الجوف ومأرب يهدد بالتسبب في زيادة حدة المعاناة الإنسانية".

وأكد الأمين العام أن "الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل شامل ومستدام للصراع في اليمن".

ودعا غوتيريش، الأطراف إلى "العمل مع مبعوثه الخاص من أجل التوصل لخفض التصعيد على مستوى البلاد، وتحقيق تقدم في الإجراءات الاقتصادية والإنسانية التي من شأنها التخفيف من معاناة الشعب اليمني وبناء الثقة بين الأطراف".