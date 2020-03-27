اليمن... التحالف العربي يقصف بـ7 غارات شمال صنعاء

شن طيران التحالف العربي، فجر اليوم الجمعة، سلسلة غارات على ضواحي العاصمة صنعاء وسط اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر في صنعاء لوكالة "سبوتنيك" بأن: طيران التحالف نفذ 7 غارات على مديرية حرف سفيان في محافظة عمران (50 كيلو متراً) شمال غربي صنعاء.

موضحا أن التحالف شن 5 غارات جوية على محافظة حجة شمال غربي اليمن، استهدفت مديرية حرض، بعد ساعات من قصفه بـ 3 غارات مديرية عبس شمال غربي حجة.

محافظة صعدة الحدودية مع السعودية هي الأخرى تعرضت إلى قصف جوي، حيث نفذ التحالف 5 غارات جوية على منطقة بركان في مديرية رازح غرب صعدة، وغارتين على مديرية شدا على الشريط الحدودي غرب صعدة.

وجدد طيران التحالف قصف محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، بـ 5 غارات على مديرية خب والشعف شرق الجوف.

وتأتي الغارات غداة شن طيران التحالف 50 غارة على مديرية خب والشعف أكبر مديريات الجوف، حسب "أنصار الله".

في سياق متصل، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة أنصار الله بأن طيران التحالف نفذ 5 غارات على وادي جارة في منطقة جيزان جنوب غربي السعودية، واستهدف بغارتين منطقة الشرفة في منطقة نجران جنوب غربي السعودية.