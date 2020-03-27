العاصمة دمشق تواصل عمليات التعقيم في الشوارع والأحياء... صور

تتواصل عمليات التعقيم في شوارع العاصمة السورية دمشق من ضمن الإجراءات المتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا الجديد.

ونشرت وكالة "سانا" السورية للأنباء صورا لحملة التعقيم الكبيرة في شوارع وأحياء دمشق التي تأتي من ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للتصدي لوباء كورونا العالمي.

وكانت الحكومة السورية أعلنت عن تسجيل خامس إصابة في سوريا بفيروس كورونا المستجد لشخص وصل من الخارج منذ عدة أيام وتم حجره مباشرة.

وأقرت الحكومة السورية بداية حظر التجول الليلي المفروض على كامل الأراضي السورية، اعتبارا من الساعة 6 مساء بتوقيت دمشق.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبلغت آخر إحصائيات العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخصا، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.