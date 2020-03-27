الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 409 حالات والوفيات إلى 26

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بالجزائر إلى 409 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 42 حالة جديدة.

وأشارت وزارة الصحة في بيان لها إلى ارتفاع عدد الإصابات بـ42 حالة مقارنة بآخر حصيلة، فيما سُجلت وفاة واحدة ليبلغ عدد الوفيات 26 وفاة منذ بداية انتشار الفيروس بالبلاد، كما غادر 29 مصابا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء.

ويذكر أن فيروس كورونا المستجد منتشر في 36 ولاية جزائرية لحد الآن، وقد أعلنت السلطة إجراءات عديدة للحد من انتشار الفيروس، حيث وضعت ولاية البليدة (180 حالة) في حجر منزلي شامل لمدة عشرة أيام قابلة للتجديد، فيما حُظر التجوال في عاصمة البلاد وتسع ولايات أخرى من السابعة مساء إلى غاية السابعة صباحا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا (جائحة)، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.

وبحسب آخر إحصاءات بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم قرابة 537 ألف شخص، كما تجاوز عدد الوفيات 24 ألفا، وبلغ عدد المتعافين قرابة 125 ألف شخص.