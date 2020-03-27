المغرب يسجل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الجمعة 27 مارس/آذار، تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة.

نواكشوط - سبوتنيك. يذكر أن هذا أعلى عدد وفيات يتم تسجيله بالمغرب منذ ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، اليوم الجمعة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في المغرب إلى 333 حالة.

كما أشارت إلى أنه تم تسجيل 11 حالة وفاة جديدة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات إلى 21 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 آذار/ مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المصابين بالفيروس جميع التوقعات.