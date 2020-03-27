مواطن ليبي يتبرع للسلطات الليبية بمقر خاص به لتجهيزه كمركز للحجر الصحي

تبرع مواطن ليبي في مدينة طبرق، شرقي البلاد، اليوم الجمعة، بمقر للحجر الصحي لبلدية طبرق، وشرعت وزارة الصحة للحكومة الليبية المنعقدة بمدينة بنغازي بتجهيز المقر لاستقال أي حالات تحمل فيروس "كورونا" المستجد.

وقال مدير إدارة الإعلام في بلدية مدينة طبرق صلاح معيوف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، إن "المواطن، السنوسي بودية، قام بالتبرع بمقر خاص به لبلدية طبرق ليكون مكاناً للحجر الصحي يبعد عن غرب مدينة طبرق حوالي 7 كيلومتر".

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في العاصمة الليبية طرابلس، الثلاثاء 24 مارس/آذار الجاري، تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) لمواطن ليبي.

وقال المركز الوطني في بيان صحفي عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إن "المركز الوطني لمكافحة الأمراض يؤكد رصد أول حالة ليبية مصابة بفيروس كورونا، بعد فحصها مختبريا من قبل المختبر المرجعي لصحة لمجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض".

وكانت الحكومة الليبية أصدرت قرارا بمنع دخول وخروج الأفراد عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى البلاد، ضمن إطار تنفيذ إجراءات حظر تجوال، في سبيل احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد، الذي أعلن عن تفشيه في الصين نهاية العام الماضي، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.