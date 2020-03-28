سلطنة عمان تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أعلنت وزارة ‏الصحة العمانية، اليوم السبت، تسجيل 21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، مؤكدة ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 152.

وقالت الصحة العمانية، في بيان لها، إن "عدد الحالات المتماثلة للشفاء ارتفع إلى 23 حالة".

كما أعلنت أن الـ21 حالة الجديدة لمواطنين، 8 حالات منها مرتبطة بالمخالطة لمرضى سابقين، و8 مرتبطة بالسفر، فيما تخضع 5 حالات للتقصي الوبائي.

— وزارة الصحة - عُمان (@OmaniMOH) March 28, 2020

​وكانت سلطنة عمان اتخذت مجموعة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا؛ من ضمنها حظر التجمعات وإغلاق الأسواق والمساجد ومحال الصرافة ومنع إصدار المطبوعات، وغيرها من التدابير.

كما توعد الادّعاء العام العماني، يوم الخميس الماضي، القادمين إلى البلاد، ممن يخفون إصابتهم بفيروس كورونا أو أحد الأمراض المعدية، بالحبس سنة ودفع غرامة تقدر بـ26 ألف دولار.