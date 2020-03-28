وزارة الصحة العراقية تسجل 48 إصابة جديدة بـ"كورونا" وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، عن تسجيل 48 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، مشيرة إلى ارتفاع عدد المصابين في عموم العراق إلى 506.

وقالت الوزارة، في بيان لها، "سجلت مختبرات الوزارة تشخيص 48 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق وحالتي وفاة جديدة في بغداد والبصرة"، وذلك حسب وكالة الأنباء العراقية "واع".

وأضافت أن "مجموع الحالات المشخصة في العراق بلغ 506، مجموع الوفيات 42 ومجموع حالات الشفاء 131".

وحذر الناطق باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، أمس الجمعة، من وضع صعب في حال تفشي فيروس "كورونا المستجد" في البلاد.

وقال البدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، "في الوقت الحالي بالنسبة للأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الوضع جيد جدا ، لكن في حالة حدوث تفشي وبائي لا طبعا واغلب دول العالم حتى المتقدمة منها تعاني حاليا من نقص الأدوية والتجهيزات، ولذلك نؤكد على موضوع الوقاية والحماية من التفشي وإلا بكل صراحة الوضع سيكون صعبا خاصة إذا ازدادت الأعداد كثيرا عن الأعداد الحالية".

وتتزايد المخاوف في العراق من تفشي فيروس "كورونا" على نطاق واسع، واتخذت الحكومة العراقية حزمة إجراءات لمواجهة الفيروس، منها حظر التجوال وتعليق الرحلات الجوية وتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس.