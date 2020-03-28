الإمارات: تسجيل 63 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل إلى 468 حالة

أعلنت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الدولة إلى 468 إصابة مؤكدة.

وأضافت خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول تطورات فيروس كورونا، أنه "تم تعقيم العديد من المناطق والمرافق في مختلف إمارات الدولة، وعلى عدة مراحل باستخدام أحدث الوسائل والتكنولوجيات".

#الإمارات تقرر تمديد فترة برنامج التعقيم الوطني حتى الـ 5 من أبريل المقبل pic.twitter.com/qeT11KogHX — العين الإخبارية (@alain_4u) March 28, 2020

وأوضحت أنه "تم تمديد فترة برنامج التعقيم الوطني حتى السبت، 5 إبريل، لتغطية أكبر عدد ممكن من المرافق والمنشآت والمناطق، وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج".

وقالت الحوسني إنه "تقرر تمديد فترة التعقيم من الساعة 8 مساء إلى 6 صباحا، وإيقاف حركة النقل خلال هذا التوقيت".

وكانت الإمارات قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف حركة جميع وسائل النقل العام في إمارة أبوظبي، اعتبارا من الثامنة مساءَ من يوم الخميس الموافق 26 آذار/مارس وحتى الساعة السادسة صباحا من يوم الأحد الموافق 29 آذار/مارس 2020.

ويأتي ذلك بهدف إجراء التعقيم الكامل والشامل لوسائل النقل العام والمرافق الخدمية في هذا القطاع، وذلك في إطار برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، بالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي يشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية المتبعة على صعيد الدولة لمكافحة فيروس كورونا (المسبب لمرض كوفيد 19) ومنع انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، حسب ما أفادت وكالة "وام" الإماراتية للأنباء.

ويُذكر أن دولة الإمارات قد أعلنت مؤخراً إغلاق جميع المراكز التجارية ومراكز التسوق والأسواق المفتوحة في البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا.

كما قررت السلطات الإماراتية تعليق جميع الرحلات الجوية للركاب والترانزيت من وإلى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 600 ألف إصابة، ونحو 27 ألف حالة وفاة، فيما تخطى عدد المتعافين 133 آلاف.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.